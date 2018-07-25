Harika Güral’a genç CEO ödülü

Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ve Türkiye’nin genç liderlerinin ödüllendirildiği ‘’40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018’de, Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, ödüle layık görüldü.

Türkiye ekonomisine yön veren iş dünyasının dev markaları, dijitalleşen ve değişen dünyaya ayak uydurmak, teknolojik gelişmeleri ve global trendleri daha hızlı takip etmek adına genç iş insanlarına öncelik veriyor.

Genç yöneticiler iş dünyasındaki kariyer basamaklarını tırmanırken markalar sürekli bir yükselişle ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Ekonomist Dergisi tarafından 40 genç ve başarılı CEO'nun sıralandığı ‘40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018 Araştırması’nda Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, genç CEO’ların arasında yer aldı.

30 milyar TL’lik ciro yönetimi

25 Temmuz Çarşamba günü The Ritz Carlton Hotel’de düzenlenen ödül törenine katılan genç 40 genç CEO yaklaşık 30 milyar TL'lik ciroyu yönetiyor. Yaş ortalamasının 34,7 olduğu listede 35 yaş altı 19 CEO bulunurken törende sadece 6 kadın CEO ödül aldı.

Açılış konuşmasını Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik’in ve Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü M. Rauf Ateş’in yaptığı tören sonrası değerlendirmede bulunan genç CEO Harika Güral şunları söyledi: ‘’Güral Şirketler Grubu’nu hem porselen hem de turizm sektöründe dünya çapında bir marka haline getirmek için ailem ve ben çok çalıştık. Aldığım eğitimlerin de katkısıyla genç yaşta işin başına geçtim. Genç bir yönetici olarak her zaman yeniliklere açık oldum, teknolojiyi çok yakından takip ettim. Yapay zekânın ve nesnelerin internetinin konuşulduğu dünyada tüm değişimlere ayak uydurabilmek, değişen ihtiyaçları görüp ona göre adımlar atmak Güral markasını her zaman ileri taşıyacaktır‘’dedi.