FIAT'ın efsane CEO'su hayatını kaybetti

Son dakika... Uluslararası haber ajansı AFP, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeni ile görevden alınan Fiat Chrysler (FCA) Grubu'nun efsane CEO'su Sergio Marchionne'nin hayatını kaydettiğini duyurdu.

Fiat'ın sahibi Agnelli ailesi de 66 yaşındaki Marchionne'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

2004 yılında Fiat'a katılan Marchionne, şirketin Chrysler ile birleşmesinde çok önemli bir rol oynamış ve grubun dünyanın en büyük yedinci otomotiv üreticisi olmasını sağlamıştı

Fiat Chrysler'ın CEO'su Sergio Marchionne'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 22 Temmuz'da görevinden alınmıştı