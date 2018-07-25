MB'nin faiz kararının ardından dolar güne nasıl başladı?

Dün, Merkez Bankası, piyasanın genel beklentisinin aksine temmuz Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranını yüzde 17.75 'te sabit tuttu. Bankanın kararının ardından dolar atağa geçti. Kararı, 4.76 TL seviyesinde bekleyen dolar/TL, saat 14.00’te yapılan açıklamanın ardından hızla 4.94 TL sınırına yükseldi. Borsa ise MB’nin kararını yüzde 3.5 kayıpla karşıladı.
Kur, sonrasında 4.90 seviyesinin altına indi. Euro ise 5.7828’i gördükten sonra 5.71 seviyelerine geriledi.
Dolar/TL bu sabah saat 08.35'te 4.8737 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL'de ise işlemler 5.67 sınırında...
Bankacılar, JP Morgan’ın ‘ağırlığını azalt’ tavsiyesi verdiği raporun da etkisi ile TL varlıklardaki satış eğiliminin sürmesini bekliyor.