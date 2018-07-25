MB kararı sonrası borsa ve kurda son durum

DHA- BIST Bankacılık Endeksi ise günlük yüzde 5.69 düşüşle 110 bin 782 puandan kapandı.

Merkez Bankası'ndan 1.00 - 1.25 puan faiz artırımı bekleyen piyasada faiz kararı öncesi dolar 4.76, euro 5.57 ve sterlin 6.25 liradan işlem gören dövizler, karar sonrası 4.93, 5.78 ve 6.48 liranın üzerine kadar çıktıktan sonra sırasıyla 4.88, 5,72 ve 6.42 lirada.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 10.93 artışla 18.67’ye yükseldi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.19 düşüşle gelişen ülke paraları karşısında değer kaybederek 94.45 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.40- 94.86 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.14 yükselişle 1.17 düzeyinin üzerine çıktı ve 1.1708 düzeyinde.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Morgan Stanley, Merkez Bankası toplantısına yönelik beklentisini revize etmiş, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak değiştirmişti.

Merkez Bankası kararı öncesi yüzde 0.97 düşüşle 94 bin 389 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) yüzde 3.11 düşüşle 92 bin 346 puana geriledi. Endeks gün içinde 91 bin 722 puana kadar geriledi.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası, Temmuz Beklenti Anketi’nde şu öngörüleri paylaştı:

- Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi.

- Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi.

- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

Geçen hafta işsizlikte tek haneye yeniden inilmesi, Fitch’in kredi notunu indirmesi ve Moody’s’in sorunlu kredilere yönelik uyarı yapmasının ardından, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yaptığı sunum sonrasında da dövizler düşmüştü.

Öğleden sonraki işlemlerde;

- en düşük 4.7354 ve en yüksek 4.9392 lirayı gören dolar günlük yüzde 3.12 yükselişle 4.88-4.89 lira aralığında,

- en düşük 5.5353 ve en yüksek 5.7828 lirayı gören euro günlük yüzde 3.31 yükselişle 5.72-5.73 lira aralığında,

- en düşük 6.2024 ve en yüksek 6.4842 lirayı gören sterlin ise günlük yüzde 3.46 yükselişle 6.42-6.43 lira aralığında işlem görüyor.