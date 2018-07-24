Merkez Bankası'nın kararı öncesi dolar yükselişe geçti!

Salı günü faiz kararı öncesi dolar 4.77, euro 5.58 ve sterlin 6.26 liraya kadar yükseldi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi dövizler, 1.25 puan faiz artırımı beklentisiyle haftanın ilk günü gelişen ülke paraları arasında pozitif ayrışarak düştükten sonra, Salı günü faiz kararı öncesi dolar 4.77, euro 5.58 ve sterlin 6.26 liraya kadar yükseldi.

DOLAR endeksi ticaret savaşı endişeleriyle hafif düştü ve 94.62 düzeyine geriledi. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks gün içinde 94.54- 94.86 aralığında hareket etti.

EURO/DOLAR yüzde 0.03 düşüşle 1.17 düzeyinin altına indi ve 1.1690 düzeyinde.

Merkez Bankası beklenti anketi sonrasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın doları zayıflatan yorumları ve Morgan Stanley’nin, 24 Temmuz toplantısında faiz artırımı beklediklerini açıklamasının ardından, Pazartesi erken işlemlerde dolar 4.73, euro 5.54 ve sterlin 6.21 liraya kadar inmişti.

Morgan Stanley, PPK toplantısına yönelik beklentisini revize etmiş, daha önce faiz artırımı yapılmayacağı şeklinde ortaya koyduğu beklentisini 125 baz puan artırım olarak değiştirmişti.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) haftanın ilk gününü yüzde 1.3 artışla 95 bin 305 puandan kapattıktan sonra Merkez Bankası kararı öncesi yüzde 0.97 düşüşle 94 bin 389 puana kadar geriledi.

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.