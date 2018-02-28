Yerli kripto para NeXpara halka arz ediliyor

DHA - BDDK lisanslı ödeme sistemi başvurusu da yapacak olan NeXpara, kendine özel ATM kartı ile alışverişte de kullanılabilen, yabancı kripto paraların alternatifi yerli ve milli kripto para birimi olacak.

Teknolojisi gereği daha fazla sayıda üretilmesi mümkün olmayan NeXpara’nın, limitli sayıda sirkülasyonda olması fiyatının sürekli olarak değerlenmesini sağlayacak. NeXpara’nın madencilik gerektirmeyen teknolojisi, kripto para üretmek için gereksiz elektrik harcamalarının önüne geçerek hem ekonomimize hem de çevreye katkıda bulunacak. Türkiye’nin kripto para birimi olmayı hedefleyen Nexpara’nın vizyonu, yabancı kripto para kullanımına alternatif olmak.

Türkiye’nin milli kripto parası olma hedefiyle yola çıkan NeXpara, BDDK’dan lisanslı bir ödeme sistemi olarak kripto paraların regülasyona tabi olmama durumuna dahil olmayacak. NeXpara piyasaya sürülür sürülmez, Bankacılık Denetleme Kurulu’na lisanslı ödeme kuruluşu başvurusu yapacak olan NeXpara, BDDK lisansının alınması ile birlikte Türkiye’nin her yerinde işletmeler güvenle NeXpara kabul edebilecek. Ödeme lisanslı kuruluş olarak NeXpara, müşteri NeXpara ile ödeme yaptığında satıcının hesabına doğrudan Türk lirası yatırarak alışverişten sonra değer düşmesi riskini ortadan kaldırıyor.

Yabancı kripto para kullanıcılarının yaşadığı en önemli sorunlar arasında kripto paralarını nakite çevirme sıkıntısı yer alırken, NeXpara’ya özel ATM kartları ile herhangi bir ATM’den 7/24 NeXpara alıp satabilmek mümkün olacak. NeXpara ATM kartı Haziran 2018 tarihinde piyasaya sunulacak.

NeXpara, Türkiye’de kripto para ve ödeme sistemlerinin gelişimi için bir vakıf kuracak. Üretilen 80 milyon Nexpara’nın beş milyonu kurulacak olan bu vakfın bütçesi için ayrılmış bulunuyor. NeXpara, ayrıca gelirlerinin yüzde 5.0’ını da vakfa bağışlayacak. Türkiye Kripto Para Ödeme Teknolojileri Vakfı, blockchain teknolojileri üzerinde çalışacak gençlere istihdam sağlayacak ve kripto para dünyasında ülkemizi önemli bir oyuncu yapma hedefi için çalışmalar yürütecek.

NeXpara’nın halka arzı 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında www.nexpara.com sitesi üzerinden gerçekleşecek. Halka arz süresince 1 NeXpara, 1 TL değerinden satılacak. Milli kripto para birimimizin başlangıçtaki dağıtımı yalnızca TL üzerinden gerçekleşecek. Dolayısıyla bütün NeXpara’ların kaynağı Türkiye’deki bankalarda hesabı bulunan kişiler olacak.

Web cüzdan erişiminin 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren mümkün olacağı NeXpara, Nisan ayı içerisinde yerli bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Borsa üzerinden NeXpara alım satımı yapılabilecek. İlk dağıtım yapıldıktan sonra ise NeXpara’nın bütün dünyada dolaşımı merkezsiz biçimde gerçekleşecek.

NeXpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu Mayıs 2018 tarihinde NeXpara için Android ve iOS cüzdan uygulamaları devreye alınacağını belirtti ve ekledi, “NeXpara, Haziran 2018 tarihi itibariyle uluslararası bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. Bitcoin ve Ethereum ile alınıp satılabilecek.

“Hiçbir teknik bilgi gerektirmeden herkesin kullanabileceği bir elektronik cüzdan içinde tutulan NeXpara’nın birkaç sene içerisinde internet mağazalarında, alışveriş merkezlerinde ve hatta marketlerde kullanılacak bir ödeme yöntemi olması amaçlıyoruz.”