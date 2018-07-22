Ünlü marka için tasfiye süreci başladı

1980’li yıllardan beri dayanıklı ev aletleri üreten Aker Dayanıklı Tüketim Malları için verilen iflas kararı sonrası tasfiye süreci başladı.

Bir dönem sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Aker Dayanıklı Tüketim Malları Tic. ve San. Ltd. şirketi girdiği darboğazdan çıkamayınca iflas etti. Bakırköy Ticaret Mahkemesi’nin verdiği iflas kararı sonrası Aker’in dosyası Bakırköy 1. İcra Dairesi’ne gönderildi.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ KURULUŞLARINDANDI

Ev tipi ve endüstriyel mutfak gereçleri üreten Aker, 1980'de kuruldu. Ürettiği ürünler ile sektörde önemli kuruluşlardan olan şirket, ürünlerini başta Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere dünya pazarlarına ihracat gerçekleştiriyordu.