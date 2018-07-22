Gürer: Çiğ süt referans fiyatı bir an önce açıklanmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Artan maliyetler de dikkate alınarak, bugün itibariyle 1.53 olan çiğ süt fiyatında düzenleme yapılmalıdır ”dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiğ süt referans fiyatlarıyla ilgili beklentiler ve süt üreticilerin sorunlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

SÜT ÜRETİM MALİYETİNİN 3’TE 2’SİNİ YEM OLUŞTURUYOR

Türkiye’de sürekli artan maliyet nedeniyle süt üreticilerinin ciddi sorunlar yaşadığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, artan yem fiyatlarının süt üretimdeki toplam maliyetin 3’te2 ‘sini oluşturduğuna dikkat çekti. Yem fiyatlarındaki artışa rağmen süt fiyatlarının yerinde saydığını vurgulayan Gürer, “Ulusal Süt Konseyi, bir an önce toplanarak çiğ süt referans fiyatlarını belirlemelidir” diye konuştu.

YEM MALİYETİ KATLIYOR

Çiğ süt fiyatı belirlenirken, artan maliyetlerin de dikkate alınması gerektiğine işaret eden Ömer Fethi Gürer”1 kilo süte karşın 1.5 kilo yem, bugün dünya standartlarında kabul edilirken ülkemizde 1 kilo sütlü 1 kilo bile yem alınamamaktadır. 50 kilo yemin 80 lira sınırına yaklaştığı ülkemizde, bugün 1.53 olan süt besiciyi mağdur ediyor. Yem fiyatları düşmez ise maliyet artışı üreticiyi sütçülükten koparır” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ SORUN YAŞIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, girdi maliyetlerindeki artışa karşın, süt fiyatlarının güncellenmemesinin, üreticilerin var olan sorunlarını daha da katladığını ifade ederek, “Süt ürünlerini üreten sanayiciler, maliyet artışlarını hemen fiyatlara yansıtabiliyor. Örneğin, peynir, yoğurt, ayran ve tereyağı fiyatları maliyet artınca artabiliyor. Maliyetteki artış, üretici ve tüketiciyi mağdur ederken, sanayiciyi fazla etkilemiyor. Bir anlamda üretici ve tüketici arasındaki makas da sürekli açılıyor. Sorunun çözümü, maliyeti düşürücü önlemlerin bakanlıkça alınmasıdır. Yem fiyatlarına çözüm üretilmeden et ve süt sorunu bitmez. Yem için KDV düzenlemesi yapıldı. Kısa sürede düzenleme zam olarak geri döndü. Çözüm girdi maliyetlerini aşağı düşürecek önlemlerde üretebilmektir” açıklamasında bulundu.

SÜT SORUNU, ET ÜRETİMİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ulusal Süt Konseyi’nin açıklayacağı çiğ süt referans fiyatlarının, süt üreticilerinin beklentilerini karşılamaz ise süt üretiminin durma noktasına gelebileceğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Sütten umduğunu bulamayan üretici, anaç ineğini kesime veriyor. Bu da uzun vadede et üretimiyle ilgili sorunların oluşmasına neden oluyor. Bu olumsuz tablo aynı zamanda et üretimiyle ilgili sorunların da başlangıcı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

SÜT TÜKETİMİ TEŞVİK EDİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başına süt tüketiminin 300 litre iken, ülkemizde bu rakamın 120 litre düzeyinde olduğuna da vurgu yaparak, “Süt tüketimiyle ilgili farkındalık oluşturulmalı. Süt üretimi konusundaki maliyet artışlarının önüne geçilerek, toplumun tüm kesimlerinin süt tüketimine teşvik edilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, SÜT TOZU İTHALATINA 1 MİLYON 135 BİN DOLAR ÖDEDİ

Türkiye’nin süttozu ithalatına da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemiz, resmi verilere göre 2016 yılı ve 2017 yılının ilk 10 ayında, 270 bin 210 kilogram süt tozu ithal etmiştir. Süt tozu için yurtdışına ödenen döviz miktarı ise 1 milyon 135 bin 187 dolardır. Süt tozu dahilde işlemi rejimi kapsamında ithal edilmiş olsa bile bu ülkemizdeki süt üretiminin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Yapılması gereken, süt üreticilerini sorunlarına kalıcı çözüm bulmak ve süt üretimiyle ilgili maliyetlerin en aza indirilmesidir. Aksi taktirde, önümüzdeki dönemlerde ciddi anlamda süt krizi yaşanabilir” uyarısında bulundu.