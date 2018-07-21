Taşınmak isteyenler dikkat! O ay daha ucuz...

Rapora göre en çok taşınma yazın gerçekleşirken, taşınma fiyatlarının en ucuz olduğu ay Aralık olarak öne çıktı.

Rapora göre, şehirlerarası taşınmalar incelendiğinde ise İstanbulluların en çok sahil şeridine göç ettiği ortaya çıktı.

Taşınmada hareketli dönem başladı. Türkiye'de ev değiştirmek için yaz ayları tercih ediliyor. Taşınmanın en yoğun olduğu il İstanbul. İstanbul içinde ise Kadıköy. Kağıthane ve Güngören en çok tercih edilen ilçelerin başında. Türkiye genelinde taşınma maliyeti Temmuz ayı ile yüzde 15 arttı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; veriler, İstanbullu şehir değiştirecekse en çok İzmir'i tercih ediyor.

Hizmet alanında online platform olan Armut'un evden eve alanında özelleşmiş girişimi "rahat taşın" taşınma verilerini analiz etti.

Kasım 2017'de kurulan Rahat Taşın bugüne kadar 4 binin üzerinde taşınma talebine yardımcı oldu. Bu verilere göre; İstanbul'dan başka bir şehre taşınanların yüzde 12'si İzmir'i tercih ediyor. Şehir değiştirenlerin yüzde 8'i Ankara'ya yüne yüzde 8'i Muğla'ya taşınıyor.

Ankara'nın taşınma verileri analiz edildiğinde şehir değiştirerek taşınanların yüzde 16'sı İstanbul'a taşınırken yüzde 9'u İzmir'i, yüzde 5'i Balıkesir ve yüzde 4'ü de taşınmak için Antalya'yı tercih ediyor. İzmirlilerin taşınma konusundaki ilk tercihi yüzde 15'lik bir oranla İstanbul olurken yüzde 7'si Ankara'yı tercih ediyor. Yüzde 5'lik bir kısım ise Bursa'ya taşınıyor.