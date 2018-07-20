20 Temmuz 2018 20:43

Fitch'ten 24 Türk bankasına kötü haber

Fitch'ten 24 Türk bankasına kötü haber
Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk Bankası'nın notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı.
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Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Rating's 24 Türk Bankas'ının yabancı para birimi cinsinden temerrüt notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fitch ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu indirdi.

Kuruluş 13 Haziran'da Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’dan ‘BB’ seviyesine indirmiş, not görünümünü de durağandan ‘negatif’e çevirmişti.

Yapılan açıklamada kararın gerekçeleri şöyle belirtildi:

"Bankaların finansal kapasite notlarındaki indirim, performanslarındaki artan riski, varlık değerlerinii, likidite ve fonlama profillerini yansıtıyor"

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Ekonomi