Ünlü yayınevi mahkemeye başvurdu

Özellikle üniversiteye yönelik yayınları ve kırtasiye yatırımları ile öne çıkan Final Pazarlama (Final Pazarlama Kitap Kırtasiye Yayın ve Bilişim Hizmetleri Limited) yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konkordato talebinde bulunan Final Pazarlama, hacizlere karşı koruma istedi. Mahkeme şirketin başvurusu sonrası tedbir kararı verdi. Tedbir kararı ile birlikte geçici konkordato komiser heyeti atandı.

SEKTÖRÜN KÖKLÜ MARKALARINDAN

1995 yılında kurulan Final Pazarlama, yayıncılık yanı sıra kırtasiye alanında da etkin bir faaliyet yürütüyor.

İCRA TAKİPLERİ BAŞLADI

Konu ile ilgili ulaştığımız şirket sahibi Sıtkı Koçak, herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, kısa süre önce şirkette yönelik icra takiplerinin yapıldığı öğrenildi.