İstanbul'da on binlerce konut satılamadı

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın 'İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoku' başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220.711 oldu.

Endeksa'nın 440.000 verinin incelendiği İstanbul'da geçen yıl 238.383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109.319 adet konut satıldı. Kentte son 1.5 yılda 347.702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.

EN ÇOK SATILMAYAN EV ESENYURT'TA

En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32.648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7.78'ine denk geliyor.

Esenyurt'u bu alanda 11.660 konutla Başakşehir, 10.862 konutla Küçükçekmece, 10.117 konutla Pendik, 9760 ile Sancaktepe, 9381 konutla Beylikdüzü izliyor.

Kadıköy 8913 konutla, Maltepe 8827 konutla, Ümraniye 7884 konutla, Bahçelievler 7030 konutla, Tuzla 6499 konutla, Kartal 6214 konutla, Eyüpsultan 5646 konutla, Çekmeköy 5553 konula, Sultangazi 5356 konutla, Ataşehir 5159 konutla, Avcılar 5154 konutla, Bağcılar 5079 konutla listede 5000'den fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor.