TİM Başkanı Gülle, "Türkiye'nin yavaş yavaş tekrar faizi aşağı doğru indirmesi gerek. Yukarı doğru beklenti çok daha farklı hastalıklara sebep olacaktır. Üretime, tüketime, ihracata zarar verecektir" dedi.
20 Temmuz 2018 12:46
TİM Başkanı Gülle'den flaş faiz açıklaması
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, faiz değerlendirmesi yaptı.
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