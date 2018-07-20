20 Temmuz 2018 12:46

TİM Başkanı Gülle'den flaş faiz açıklaması

TİM Başkanı Gülle'den flaş faiz açıklaması
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, faiz değerlendirmesi yaptı.
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TİM Başkanı Gülle, "Türkiye'nin yavaş yavaş tekrar faizi aşağı doğru indirmesi gerek. Yukarı doğru beklenti çok daha farklı hastalıklara sebep olacaktır. Üretime, tüketime, ihracata zarar verecektir" dedi.

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