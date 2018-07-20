DHA/ Fransız basınının haberine göre şirket, Nisan 2016’da açıkladığı ve Kuzey Amerika pazarına 10 yılda aşamalı olarak dönmeyi hedeflediği planının halen geçerli olduğunu belirtti. ABD’de 2016’dan beri araç paylaşma platformu "Free2Move" üzerinde çalışan PSA, bu alandaki faaliyetlerine devam ederek daha uzun vadede Kuzey Amerika’da araba üretip satmayı planlıyor.
20 Temmuz 2018 12:04
Otomotiv devinden ticaret savaşına ilginç çözüm!
Fransız otomobil üreticisi Peugeot-Citroen Grubu (PSA), ABD’de ithal otomobillere uygulanması planlanan yüzde 25’lik ek vergiye karşın bu ülkede üretim yapmaya başlayacağını açıkladı.
Çok Okunanlar
-
CHP ve İYİ Parti'den hükümete kritik çağrı
-
Doğalgaz abonelerini ilgilendiren kritik karar!
-
İstanbul'da on binlerce konut satılamadı
-
TİM Başkanı Gülle'den flaş faiz açıklaması
-
Otomotiv devinden ticaret savaşına ilginç çözüm!
-
Kripto para alımında yeni dönem
-
ABD'den flaş çıkış: 'Türkiye'ye kredi kısıtlansın'
-
Altın alacaklar dikkat! İşte son rakamlar
-
Fitch, 11 Türk şirketin notunu gözden geçirdi
-
'Bırak bu dış güçler masalını, hep senin yüzünden'