Otomotiv devinden ticaret savaşına ilginç çözüm!

DHA/ Fransız basınının haberine göre şirket, Nisan 2016’da açıkladığı ve Kuzey Amerika pazarına 10 yılda aşamalı olarak dönmeyi hedeflediği planının halen geçerli olduğunu belirtti. ABD’de 2016’dan beri araç paylaşma platformu "Free2Move" üzerinde çalışan PSA, bu alandaki faaliyetlerine devam ederek daha uzun vadede Kuzey Amerika’da araba üretip satmayı planlıyor.