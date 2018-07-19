Uçak bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler

Zaman tasarrufu ve konfor açısından tercih edilen uçak yolculuğu için pek çok firma hizmet vermektedir. Bu nedenle ciddi bir rekabet yaratan bu sektörde bilet fiyatları arasında zaman zaman ciddi fiyat farkları bulunmaktadır. Pahalı olarak nitelendirilen uçak biletleri esasında bilinçli bir seçim ile alındığında en uygun ve en ucuz ulaşım seçeneği olmaktadır.



Erken Rezervasyon İle Biletlerinizi Alın



Uçak bileti satan firmalar özellikle bazı dönemlerde erken rezervasyon indirimli promosyonlar ile dikkat çekmektedir. Özellikle internete özel olan bu kampanyaları takip ederek hem erken rezervasyon hem de düşük komisyon ücretli olan indirimli uçak biletini alabilirsiniz. 15 gün veya bir iki ay öncesinden aldığınız uçak biletlerini neredeyse karayolundan ucuz şekilde alabilirsiniz. Bu konuda hizmet veren ve en uygun fiyatlar ile düşük komisyon fırsatı sunan biletler.com sitesini de tercih edebilirsiniz. Ancak bu konuda erken rezervasyon indirimini kullanırken aldığınız uçak biletinin tarih ve saatine de mutlaka dikkat etmelisiniz.



Hangi havalimanından bineceğinizi ve hangi havalimanında ineceğinizi de mutlaka kontrol etmelisiniz. Gideceğiniz yere yakın havalimanını tercih etmemeniz halinde ucuz uçak bileti de alsanız hem ulaşımda sıkıntı yaşarsınız hem de ilave ücretler ile ulaşımda zaman da kaybedebilirsiniz. Biletinizi alırken gidiş ve dönüş biletlerinizi aynı anda alırsanız da daha avantajlı fiyatlar ile indirimlerden yararlanabilirsiniz.



Biletinizin Sınıflarını Mutlaka İnceleyin



Uçak bileti alırken uçak biletinin sınıfına ve özelliklerine bakarak promosyonlu biletlerde değişiklik ve iade olmayacağını da dikkate almalısınız. Esnek bilet seçeneği alarak hem yolculuk sınıfınızı hem de tarife özelliklerini değiştirme opsiyonunu da alabilirsiniz. Ayrıca biletinizi internet üzerinden alırken firmanın online ödeme sisteminde mutlaka 3D güvenlikli ödeme seçeneği sunulup sunulmadığını incelemelisiniz. 3D ödeme sistemiyle web sitelerinden uçak bileti alırken güvende olursunuz.



Check-İn İşlemlerinizi Yapmayı Unutmamalısınız



Havalimanlarında işlem ve yolcu yoğunluğunun azalması ile işlemlerin hızlandırılması için yolculara bazı firmalar aracılığıyla uçuş öncesinde online check-in işlemi fırsatı sunuluyor. Koltuk seçimi vb. işlemler ile ilgili isteklerinizi ek ücretler ile de online şekilde yapabilirsiniz. Bazı havayolu firmalarının bagaj kotaları değişkenlik gösterirken bu konuda internetten işlemlerinizi yaparken check in yaptığınıza dair online barkod almanız da gereklidir. Bu barkod ile havayolu görevlilerine ve uçak görevlilerine bilgilerinizi ibraz ederek hem güvenli hem de hesaplı şekilde uçak yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz.