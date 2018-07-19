Commerzbank ile ICBC otaklığa gidiyor

Çin Uluslararası Radyosu - Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) haberine göre, Alman bankası Commerzbank büyümekte olan pastadan daha fazla pay almak amacıyla Çin'in en büyük bankası Indıstrial and Commercial Bank of China (ICBC) ile bir ortaklığa gidiyor.



Çin, artık şimdiden Almanya'nın en önemli ticaret partneridir. Üstelik Alman firmaları için, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından dünyaya takdim edilmiş olan "Yeni İpek Yolu" projesi sayesinde daha geniş imkânlar da oluşacaktır. Deniz yolu ve 70 ülkeden geçen yol ağı Çin'i Asya'nın diğer ülkeleri, Afrika, Avrupa ve bu arada Almanya ile daha kolay birleştirecektir.



Bu çerçevede şu anda inşa edilen bir demir yolu, Orta Çin'deki Zhengzhou'yu, Kazakistan, Rusya, Belarus ve Polonya'dan geçerek Hamburg limanıyla bağlıyor. Kaldı ki bu, sadece bir örnek. Ticaret Bakanlığı'nın en son verilerine göre Çin, “Yeni İpek Yolu” boyunca yaptığı yatırımlara şimdiye değin 87 milyar dolar harcamış bulunuyor. Commerzbank ekonomistleri, Çin firmalarının önümüzdeki yıllarda “Yeni İpek Yolu” yatırımlarını katlayarak sürdürmelerini bekliyor.