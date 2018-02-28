Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın sunumu sonrası şubat ayının son işlem gününe yükselişle başladı.

Bir süredir 90 direncinin hemen altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi, Powell'ın yatırımcılar tarafından "şahin" bulunan ve faiz artırımlarına yönelik beklentileri yükselten sunumu sonrası 90,40'a yükseldi.

Dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak bu sabah 3.8181'e kadar çıkan dolar kuru saat 08:15'de 3.8115'te yer aldı.

Powell'ın konuşması sonrası CME Group tarafından ölçülen beklentilere göre, piyasaların mart ayında faiz artırmasına verilen ihtimal yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 87'ye çıktı. Haziran toplantısına yönelik faiz artırım beklentisi ise yüzde 56'dan yüzde 70'e yükseldi.

Bu arada dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde, 3,2'den yüzde 4'e, gelecek yıla ilişkin beklentisini ise yüzde 3,3'den yüzde 3,5'e revize etti.