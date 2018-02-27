Bakan Ağbal’dan flaş KDV açıklaması

Ağbal, TBMM’ye sevk edilen tasarı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu 33 yıldır uygulanmaktadır. Zaman içerisinde kanunda değişiklikler yapılmakla birlikte temel yapısı bugüne kadar çok önemli bir değişikliğe uğramamıştır” dedi.

25 maddelik kanun tasarısı içerisindeki en önemli düzenlemenin, ‘indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması’ olduğunu belirten Ağbal, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV’nin, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacağını belirtti.

Mevcut düzenlemeye göre bir işletme yatırım yaptığında, makine ekipman aldığında ya da inşaat harcaması yaptığında ödediği KDV’yi ancak önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığı KDV ile mahsup edebiliyor. Bu da, işletmelerin bilançolarında uzun yıllara yayılmış KDV yükleri oluşturuyor.

KDV sisteminde 2017 ilk yarı sonu itibarıyla reel sektörün devletten 140 milyar lirayı aşan alacağı bulunuyor.

Ağbal yeni uygulamayla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.”

Sağlık hizmetleri için istisna

Ağbal tasarı ile sağlık turizmini teşvik amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getirildiğini de belirtti.

Öte yandan tasarı, birbirleriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile KİT’ler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş KDV beyannamesi verme imkanı da getiriyor.

Başbakan Binali Yıldırım da bugün AKP’nin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu tasarı yasalaştığında vatandaşın Maliye’de biriken KDV’leri artık bir takvime bağlı olarak ödenecek. KDV iadeleri ödenmezse üç ay sonra faiz ödenecek” demişti.

Ağbal planlanan düzenlemeyi “Artık yüklenilen KDV’den, tahsil edilen KDV’den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak” sözleriyle özetledi.

KDV iadelerindeki mevcut durumu “Özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi” olarak tanımlayan Ağbal, bunun işletmelerin üretim ve yatırım maliyetlerini artırdığını, yatırımların fizibilitesini bozduğunu belirtti.