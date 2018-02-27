İstanbul Ticareti Odası (İTO) başkanlığına adaylığını açıklayan tanınmış iş adamı Abdullah Teber, İTO üyelerinin yüzde 95’inin İTO’nun ne iş yaptığını bilmediğini iddia ederek, “Bu üyelerin değil, yönetimlerin suçu. İTO başkanlarına ulaşmak Başbakan’a ulaşmaktan zor oldu. Göreve geldiğimde Başkanlık odasının kapısını söküp kenara koyacağım. Her isteyen bize ulaşabilecek. İstanbul Ticaret Odası Üniversitesi’ni bir fabrika gibi üretim yapar hale getireceğim” dedi.

400 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) önümüzdeki 9 Nisan 2018 tarihinde yapılacak başkanlık seçimi için adaylar sahaya çıkmaya başladı. Kıran kırana geçmesi beklenen seçim için adaylığını açıklayan Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Eski Başkanı tanınmış iş adamı Abdullah Teber, hem geçmiş İTO yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu, hem de vaatlerini açıkladı.

“İTO BAŞKANLARI’NA ULAŞMAK BAŞBAKAN’A ULAŞMAKTAN ZOR OLDU”

Teber, son üç dönemde İTO yönetimlerinin tüzükte belirtilen görevlerini layığıyla yerine getiremediklerini iddia ederek, “Üyelerin sorunlarını kamuoyuna yeterince anlatamamışlardır ancak bulundukları konumun nimetlerinden yararlanmışlardır. Her şeyden önce İTO başkanlarına ulaşmak Başbakan’a ulaşmaktan zor olmuştur. Üyelerin yüzde 95’inin İTO’nun ne iş yaptığından haberi yok. Bir çoğu İTO’yu sadece faaliyet belgesi verir sanıyor. Bunun sonucunda oda seçimlerinde oy kullanan üyelerin oranı ancak yüzde 4.5’larda kalıyor. Bu üyelerin değil onlarla iletişim kurmayıp sorunlarıyla ilgilenmeyen yönetimlerin suçu. Seçilirsem cep telefonum bütün üyelerin ulaşabileceği bir telefon olacak. Her arayan bizi bulabilecek. Oda başkanlığının oda kapısını söküp kenara koymayı düşünüyorum. Herkese açık olacak” dedi. Teber sözlerini öyle sürdürdü:

“KOMİTELERİ AKTİF HALE GETİRECEĞİM”

“Olmazsa olmazım komiteleri aktif hale getireceğim, çalıştıracağım. Komitelerin çoğu şu an etkisiz durumda. Komite üyelerinin bir çoğu bile komitelerinin ne iş yaptığını bilmiyor. Dönemimde komite başkanları kendi alanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenecek. İlgilenmeyenleri görevde tutmam. Üyelerin o kadar çok sorunu var ki. Ben üyelerin atölyelerine kadar gidip dertlerini dinleyeceğim, ürettiği malı satmaya yardımcı olacağım. Ben beş – 10 kişilik gruplara dünya turu yaptırmayacağım. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu yapılan harcamaların gezilerin odaya katkısı nedir? Sıfır” diye konuştu.

“ÜYELERDEN LÜZUMSUZ AİDAT ALINIYOR, AİDATLAR DÜŞÜRÜLECEK VE ÜYELERE FAİZSİZ KREDİ VAADİ”

İTO üyelerinden farklı nedenlerle alınan aidatların yüksek olduğunu ve lüzumsuz aidat alındığını savunan Teber göreve gelmesi durumunda aidatları yasal olarak mümkün olan en alt düzeye çekeceğini ve şartları uygun olan üyelere faizsiz kredi sağlayarak üretimi ve istihdamı artırmaya yardımcı olacaklarını belirterek, “İTO’nun bunun için yeterli kaynakları var. Yeter ki doğru kullanılsın” diye konuştu.

“İSTANBUL TİCARET ODASI ÜNİVERSİTESİ ÜRETİME BAŞLAYACAK”

Teber, Başkanlığı döneminde İstanbul Ticaret Üniversitesi Odası’nın da tıpkı bir fabrika gibi üretime başlayacağını belirterek, “1930’larda Türkiye’de silah üreten üniversite olduğunu pek az kişi bilir. Bizim üniversitemizde sadece ders değil aynı zamanda bir fabrika gibi üretim merkezine dönüşerek burada okuyan öğrencilerimizin üretimi, iş yaşamını okurken öğrenmesini sağlayabiliriz. Bir eğitim seferberliği başlatacağız. Gerek oda içerisinde üyelerin kendi alanlarında yeni bilgiler öğrenmesi için hem de MEB’le işbirliği içinde ihtiyaç olan yerlerde mesleki eğitim veren okulların açılmasına öncülük yapacağız. Bu şekilde istihdama katkı sağlayacağız” dedi.