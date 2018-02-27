'Bize sattıkları araçlarla geçtiğimiz 3. köprüyü kıskanıyorlar'

Sözcü Gazetesi Murat Muratoğlu'nun "Üçüncü havalimanını kıskanan Almanlar!" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişiyle “hasbelkader yakaladıkları zenginlikle” sürekli bizi kıskanan faşist Almanya'nın 2017 bütçesi 45 milyar dolar fazla verdi. Bizim bütçe ne yaptı? 12,5 milyar dolar açık verdi!

Bütçe açığının yanı sıra gelişmekte olan 22 ülkenin ekonomileri arasında en yüksek cari açık da bizim… Dışarıya ödediğimiz para ile dışarıdan gelen paraya baktık, 47 milyar dolar borçlu çıktık!

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Bu hasbelkader zengin Almanlar 2017'de son altı yılın en yüksek büyüme oranına ulaşmış. Bunu da yüksek işe alımlar ve büyük yatırımlarla yakalamış. Yine de bizim gibi kimseyi kıskandırmayı başaramamış.

Ya biz? Almanya'nın hasbelkader ürettiği otomobilleri alıp makam aracı yapmışız. Adamlar bize araba satıp para kazanmışlar. Biz o arabalara yüksek vergi koyarak alıp bütçeye gelir yazmışız.

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Başbakan'ın; “Tankların makineleri Almanya'dan geliyor, önemli aksamlar Almanya'dan geliyor, basit parçalar Türkiye'de yapılıyor” demesine bakmayın siz…

Bize sattıkları araçlar ile geçtiğimiz üçüncü köprümüzü, bize sattıkları uçaklar ile ineceğimiz üçüncü havalimanını kıskanıyorlar. Çok hazımsız bu Almanlar!

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İnsan ister istemez üzülüyor. Bütçeleri o kadar fazla vermesine rağmen neden bizim kadar büyük havalimanı yapamıyorlar? Bizde 36 bin, Almanya'da 11 bin makam aracı var. Onların hepsi bizimkilerin yarısı Alman…

Düşünürsek ülkelerinde bilim var, üretim var, demokrasi var, hukuk var, sanat var, felsefe var. Sistem oturmuş, makine gibi işliyor. Eşek gibi çalışıyorlar lakin tesadüfen zengin oluyorlar! Şans işte… Bir bize vurmuyor kahpe!

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Sahi bizde ne tartışılıyor? “Kadınla erkeğin asansöre binmesi halvettir!” Halvete girdiğin asansör bile Alman malı!

Kim takar bütçe açığını? Milletin yarısı askeri uzman oldu. Günlerdir ekranlarda Afrin'in haritası, borsa endeksi gibi öldürdüğümüz terörist sayısı… Hangi köyü teröristlerden temizlemişiz, hangi bölgeyi ele geçirmişiz, askerlere neli börek göndermişiz. Başka derdimiz yok!

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Sahi Almanya hasbelkader zenginleşince biz de zenginleşmiş sayılmıyor muyuz? Zira Almanya bize de yatırım yapıyor. Türkiye'de yaklaşık 6 bin Alman sermayeli firma faaliyet gösteriyor. 60 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'ye en çok turist Almanya'dan geliyor.

Aramızdaki farka gelince Almanya'yı kimse kolay kandıramıyor. Ülkeyi yönetenler o mevkilere bizdeki gibi hasbelkader gelmiyor. Torpil pek işlemiyor. Ülkeyi bir kadın yönetiyor, o da gidip şoförünü milletvekili yapmıyor."