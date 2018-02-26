Dolar haftaya nasıl başladı?

S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu beklentilere paralel olarak değiştirmemesinin ardından dolar/TL yeni haftaya yatay seyirle başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, cuma gece yarısı yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin 'BB' not ve 'Negatif' görünümünü korudu.

Kur, geçen çarşambadan bu yana 3.78-3.80 bandında hareket ederken, doların güçlü kalamaması TL'ye destek oluyor. Dolar endeksi, geçtiğimiz hafta boyunca kritik direnç seviyesi olan 90 üzerine ataklar yapsa da burada tutunmakta başarısız oldu ve genel olarak 89-90 aralığında dalgalandı.

Endeks bu sabah 89,65'te yer alırken saat 07:40'ta dolar/TL 3.7870'ten işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6645 seviyesinde.

Bugün piyasaların seyrini etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmazken, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonomi üzerine ilk büyük konuşması takip edilecek. Powell'ın konuşmasını saat 18.00'de yapması bekleniyor.