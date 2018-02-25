Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 161,91 liradan alınırken, 161,95 liradan satılıyor.

Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 27 Ocak’ta altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? 27.1.2018 güncel altın fiyatları Altın 162-163 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,91 liradan alınırken, 161,95 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,09 liradan alınırken 265,57 liradan satılıyor. Yarım altın da 521,45’den alınırken 534,48 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.073,98 liradan alınıp 1.090,21 liradan alıcı buluyor.