Bill Gates satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates katıldığı bir programda bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı. Gates alışveriş testinden ise geçemedi.

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, bu sefer ilginç bir açılama ile gündemde.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a kaptıran Gates bugüne kadar satın aldığı en çılgın şeyi açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre Bill Gates, 30 sene önce milyarder olduğundan beri kendi zevki için satın aldığı en çılgın şeylerin Porsche marka araba, özel uçak ve evindeki trambolin odası olduğunu söyledi.

Aynı programda evde sıkça kullandığı ürünler ve fiyatları sorulan Gates, 5 üründen 4'ünün fiyatını bilemedi.