Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı yaşamını yitirdi.
Basmacı’nın vefatına ilişkin TOBB’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“TOBB Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı vefat etti.
Nejat Ekrem Basmacı'nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına İstanbul Ticaret Borsası ve TOBB'da önemli çalışmalar yapan Basmacı'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.