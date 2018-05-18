Ürün adedine göre istediğiniz koliyi seçerek hemen sipariş verebilirsiniz. Yardımlaşma için satın alınan kolileri taşıma zahmetine girmeden Avansas aracılığıyla kapıya kadar teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Siz de Ramazan ayı boyunca yardımlaşma ruhunu devam ettirebilmek, çalışanlarınızı ve ihtiyaç sahiplerini sevindirebilmek için neler yapabileceğiniz konusunda fikir almak için Avansas Ramazan kolilerini inceleyebilirsiniz.

2018 Avansas Ramazan Paketleri

Avansas Ramazan Kolisi

İçindekiler Yayla Pilavlık Bulgur - 1 kg Yayla Pilavlık Pirinç - 1 kg Irmak Toz Şeker - 1 kg Selva Buğday Unu - 1 kg Cevher Tuz - 750 g Doğuş Domates Salçası - 830 g Selva Arpa Şehriye - 500 g Selva Burgu Makarna - 500 g Selva Kalem Makarna - 500 g Salat Ayçiçek Yağı - 1 lt Cem Yağlı Sele Zeytin - 200 g Doğuş Karadeniz Keyf-i Dem Çayı - 500 g Selva İrmik - 500 g Bizim Mutfak Mercimek Çorbası - 72 g Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası - 58 g Fiyatı: 46,90 TL

Büyük Ramazan Kolisi

İçindekiler Yayla Pilavlık Bulgur - 1 kg

Yayla Kırmızı Mercimek - 1 kg

Yayla Dermason Kuru Fasulye - 1 kg

Yayla Pilavlık Pirinç - 1 kg

Irmak Toz Şeker - 1 kg

Irmak Küp Şeker - 750 g

Selva Buğday Unu - 1 kg

Cevher Tuz - 750 g

Doğuş Domates Salçası - 830 g

Selva Arpa Şehriye - 500 g

Selva Burgu Makarna - 500 g (2 paket)

Selva Kalem Makarna - 500 g (2 paket)

Salat Ayçiçek Yağı - 1 lt

Cem Yağlı Sele Zeytin - 200 g

Doğuş Karadeniz Keyf-i Dem Çayı - 500 g

Selva İrmik - 500 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası - 72 g

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası - 58 g Fiyatı: 66,90 TL

Mega Ramazan Kolisi

İçindekiler Yayla Pilavlık Bulgur - 1 kg

Yayla Kırmızı Mercimek - 1 kg

Yayla Dermason Kuru Fasulye - 1 kg

Yayla Pilavlık Pirinç - 1 kg

Irmak Toz Şeker - 1 kg

Irmak Küp Şeker - 750 g

Keyf-i Ala Türk Kahvesi Poşet - 100 g

Selva Buğday Unu - 2 kg

Cevher Tuz - 750 g

Doğuş Domates Salçası - 830 g

Tat Bezelye Konservesi - 830 g

Selva Arpa Şehriye - 500 g

Selva Burgu Makarna - 500 g (2 paket)

Selva Kalem Makarna - 500 g (2 paket)

Salat Ayçiçek Yağı - 2 lt

Cem Yağlı Sele Zeytin - 200 g

Doğuş Karadeniz Keyf-i Dem Çayı - 1000 g

Ülker Çokokrem - 180 g

Tukaş Çilek Reçeli - 380 g

Selva İrmik - 500 g

Bizim Mutfak Mercimek Çorbası - 72 g

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası - 58 g Fiyatı: 96,90 TL

Tüm paketlere buradan bakabilir hemen sipariş verebilirsiniz. Ramazan ayında, şirketlerin çalışanlarına destek olarak verebilecekleri ya da hayırseverlerin; komşularına, tanıdıklarına hediye edebilecekleri ramazan paketleri, Ramazan'da yardımlaşma ruhunu devam ettirmek adına büyük önem taşır. Çalışma arkadaşlarını ve sevdiklerini mutlu edebilmek, onları böyle bir ayda yalnız bırakmamak adına onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı bir ramazan paketi, yardımseverler için büyük bir kolaylık sağlar. Avansas.com; Ramazan süresince çekirdek aileden kalabalık ailelere kadar bir evin ihtiyaç duyabileceği gıda malzemelerini, ramazan paketleri içerisinde bir araya getirerek kullanımınıza sunuyor. 3 farklı paket seçeneği bulunan ramazan kolisi pilavlık bulgurdan çilek reçeline, toz şekerden sürülebilir çikolataya kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine sahip.

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