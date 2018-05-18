Dolar yükselişe geçti!

Haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlayan dolar/TL'de aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı görülüyor. Günün ilk işlem saatleri içinde 4.47 seviyesini test eden kur, ardından 4.44 seviyelerine doğru çekildi.
DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ancak, düşüşlerin sınırlı kaldığı gözlenen dolar/TL yeniden 4,47 seviyesinin üzerine çıktı. Kur, saat 11:50 itibariyle 4.48 seviyesinde yer aldı. Dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,01 artışla 4,4589'dan tamamlamıştı.