Trump sonrası Avrupa borsaları düşüşte, Asya yükseliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasında ticaret savaşının devam edeceğine yönelik söylemlerine rağmen Asya borsaları haftanın son gününde yükselişte.

(DHA) – Avrupa borsaları ise güne düşüşle başladı. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 3.106 düzeyinde güçlü seyrini sürdürüyor ve petrol fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor.

AVRUPA – Euro Bölgesi ticaret dengesi verisi öncesinde, ABD tahvillerindeki ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve Almanya enflasyon verilerine paralel Avrupa’da endeksler düşüşle açıldı.

Almanya’da tüketici fiyatları Nisan’da yıllık yüzde 2.0, aylık yüzde 0.5 arttı. Mart’ta Almanya’nın yıllık enflasyonu yüzde 1.9 olmuştu.

Euro Bölgesi ticaret dengesi açıklanmadan önce;

- DAX yüzde 0.21 düşüşle 13,089.40 puana,

- FTSE yüzde 0.21 düşüşle 7,771.79 puana,

- CAC yüzde 0.26 düşüşle 5,607.18 puana,

- FTSE MIB yüzde 1.16 düşüşle 23,526.38 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.32 kayıpla 394.53 düzeyinde

İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partileri hükümet kurmak için anlaştı. FTSE MIB haberlerin ardından düşüşünü yavaşlattı. Milano borsası son iki gündür Avrupa’da negatif ayrışıyordu.

ASYA – Asya’da endeksler Kuzey Kore’nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, ABD ile ticaret savaşı endişeleri, Japonya ekonomisinden çekirdek enflasyon verisi ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak yükselişle kapandı. Shanghai endeksi Trump’ın açıklamalarına rağmen yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Japonya’da çekirdek enflasyon Nisan’da bir yıl öncesine göre yüzde 0.7’ye gerilerken, beklenti yüzde 0.9 gelmesiydi. Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçülmüş ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daralmıştı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı.

Ticaret savaşı endişeleri ve verilere paralel olarak;

- Nikkei yüzde 0.40 artışla 22,930.36 puandan,

- Shanghai yüzde 1.23 artışla 3,193.05 puandan,

- HSI yüzde 0.34 artışla 31,047.91 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.50 artışla 2,460.65 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.02 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 17.11 yükseldi.

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen haftalık işsizlik başvuruları ve öncü göstergeler endeksinin ardından;

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor, yüzde 0.02 düşüşle 93.45 düzeyine geriledi,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak yüzde 0.16 artışla 1.1814 düzeyine yükseldi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.32 düşüşle 3.10 düzeyine geriledi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.24’e; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.57 düzeyine geriledi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.15 değer kazandı ve 110.93 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.03 değer kaybederek 1.3521 düzeyine yükseldi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.60 dolara yükselirken, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.65 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 222 bin oldu, beklenti 215 bindi. Philadelphia Fed imalat endeksi Mayıs’ta 34.4 ile beklentilerin üzerinde geldi.

ABD öncü göstergeler endeksi Nisan’da yüzde 0.4 artışla 109.4’e yükseldi.

ABD’de de endeksler petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı açılışta artsa da ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilgili açıklamalarının ardından günü düşüşle kapattı.

- Dow Jones yüzde 0.22 düşüşle 24,713.98 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.09 düşüşle 2,720.13 puandan

- Nasdaq yüzde 0.21 düşüşle 7,382.47 puandan kapandı.