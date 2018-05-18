Hurda düzenlemesi Resmi Gazete’de

Otomobillere hurda indirimi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ÖTV matrahı 46 bin TL'yi aşmayan araçlar 10.000 TL'ye sayılacak.

REUTERS/ Tescili silinerek hurdaya çıkarılan veya belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçların teslimi sonrası alınacak aynı cins ve tip aracın terkin edilecek ÖTV tutarı en çok 10,000 TL olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, yeni aracın ÖTV matrahı; 46,000 TL’yi aşmayanlar için 10,000 TL, bu tutarı aşıp 80,000 TL’yi aşmayanlar için 8,000 TL, 80,000 TL’yi de aşanlar için 3,000 TL terkin edilecek.

Karar hükmü, 23 Mart’tan itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden bugün itibarıyla iktisap edilecek araçlara uygulanacak.

Kararla ayrıca konutlarda KDV oranını yüzde 8 ve yüzde 1’e düşüren 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararının geçici 3. maddesi kapsamına, “bina veya bağımsız bölüm şeklinde işyerleri” de eklendi.