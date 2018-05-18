'AKP panik oldu zamları durdurdu! Kim ne veriyorsa 2 misli'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun 'AKP panik oldu zamları durdurdu' başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Hükümetin kararını; “Akaryakıtta ÖTV indirimi” şeklinde süslemeye gerek yok! Zira ortada indirim falan yok! Amaç seçmenin isyan etmemesi… Benzine daha da fazla zam gelmemesi…Devletin aldığı vergiden seçim için “şimdilik” vazgeçmesi……

Bakın; Hükümet 17 Mayıs itibariyle geçerli olan akaryakıt fiyatlarını sabitledi. Bayi kârı dahil 2,95 lira olan benzin, devletin kestiği 3.33 liralık vergiyle beraber 6.28 liraya çıkıyordu. AKP panik oldu! Fiyatları durdurdu. Neden?

* * *

2016 Mayıs benzin litresi: 4.42 lira…

Dolar; 2.95 lira…

Asgari ücret; 1300 lira…

Bir asgari ücretle 440 dolar ve 294 litre benzin alınabiliyordu.

2017 Mayıs benzin litresi: 5.10 lira…

Dolar; 3.52 lira…

Asgari ücret; 1404 lira…

Bir asgari ücretle 398 dolar ve 275 litre benzin alınabiliyordu.

2018 Mayıs benzin litresi: 6.28 lira…

Dolar; 4.44 lira…

Asgari ücret; 1603 lira…

Bir asgari ücretle 361 dolar ve 255 litre benzin alınabiliyor.

* * *

Satıp satıp bir güzel yediler Allah artırsın, enkazı vatandaş kaldırsın. Tablo ortada… Adamlar yol yaptı, millet aç kaldı! Doludizgin fakirleşiyoruz. Oysa bunu saklamak için zamları sansürlemişlerdi. Zam geldiğini vatandaşa söylemeyeceklerdi…Zamlar açıklanmayınca her şey süper olacaktı. Göz görmeyince gönül katlanacaktı.

Yangını sonunda anladılar, söndürmek için etrafa su sıkıyorlar. Oysa yangın dolarda…

Petrolü ne ile alıyorsun? Dolar! Dolar fiyatları rekordan rekora koşuyor. Petrol fiyatları son dört yılın zirvesine tırmanıyor. Hem dolar hem petrol artıyor. Normal şartlarda benzine en az 20 kuruş daha zam gelmesi gerekiyor.

* * *

Bu vergi kısıntıları seçime kadar idare eder. Sonrasında fiyatların üzerine biner. ÖTV indirimi bundan 15 gün önce teklif edilmişti. Maliye Bakanlığı reddetmiş; “130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0.50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir” demişti. Ne değişti?

* * *

Hâlbuki kimsesizlerin kimi devletimiz asla vergi gelirinden vazgeçmiyordu.

Baktı, koltuk pahalı KOBİ'lere nefes kredisi, emeklilere ikramiye, kamu bankalarından düşük faizli kredi, akaryakıta ÖTV düzenlemesi… Kim ne veriyorsa iki misli……

* * *

Doları kontrol edemiyorlar. Faizler artıyor. Sorsan halka fakirliğinin nedenini, çoğu diyecek ki dış güçlerin bitmeyen kini… Bunu ciddiye alıp omuz omuza dünyaya karşı mücadele ettiğimize inanalar var. Öylesine temiz ve saflar. Bu yönetimle en fazla buraya kadar!