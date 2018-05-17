Baklavacıya giren bu yazıyı gördü!

İZMİR’de fıstıklı baklava ve tatlı üretimi yapan firmalar, Antep fıstığındaki fiyat artışlarını protesto etmek için aldıkları boykot kararını hayata geçirdi.

Tatlıcıların 4 günlük fıstıklı baklava satmama kararına şaşıran İzmirliler, cevizli tatlılardan satın alarak boykota destek verdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10. Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, 17-20 Mayıs tarihlerinde fıstıklı baklava üretmeyerek Antep fıstığı fiyatlarını protesto etme kararı aldı. Baklava ve tatlı üretimi yapan yaklaşık 300 firma, 400 satış noktasında 4 gün süresince, fıstıklı baklavaların tepsilerine ’Bugün fıstık yok, boykot var’ başlaklı afişler koydu.

"Fıstıkçılar fiyatlar fora diyorsa, İzmirli tatlıcılar da üretime mola diyor" diyen İZTO Meclis Üyesi Veysel Murat, İzmir’de 400 satış noktasında 4 gün boyunca fıstıklı baklava yapılmayacağını söyledi. Murat, geçen yıl 60 lira civarında seyreden Antep fıstığı fiyatlarının geçen hafta 140 liraya kadar çıktığını, bugün ise 210-220 liradan satıldığını dile getirdi.