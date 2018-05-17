Dolar ve euro güne nasıl başladı?

4.50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL bu sabah düne göre daha sakin bir seyir izleyerek 4.42 seviyelerinden başladı.

Dün 4,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL, TCMB’den gelen “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır.” açıklaması sonrası 4,40 üzerinde beklemeye geçti.

Bu gelişmeler üzerine kur yeni güne 4.42 seviyelerinden başladı. Euro ise 5.23 liradan el değiştiriyor.

Küresel piyasalardaki gelişmekte olan ülkelere yönelik endişeler ve fon çıkışlarının son dönemde hiç olmadığı kadar kuvvetli olduğunu belirten analistler, ekonomi yönetiminden ve Merkez Bankası’ndan piyasayı rahatlatan açıklamalar gelmesini bekliyor.

Dolar endeksindeki yükselişin yanısıra Euro Bölgesi enflasyon verisinde yaşanan düşüş, euro/dolar paritesinin 1,18'in altına inmesine neden oldu. Dolar/euro paritesi bu sabah yeniden 1.18 düzeyinde seyrediyor.