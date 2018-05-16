TOBB Başkanı: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını kaldırttık

TOBB 74. Genel Kurulu’nda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, iş güvenliği konusunda tepki çekecek sözler söyledi.

Genel Kurul’da yeniden TOBB Başkanı seçilen Hisarcıklıoğlu, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının KOBİ’lere yük getirdiğini söyleyerek “Bunları kaldırttık” dedi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu sözlerin öncesinde ise Hisarcıklıoğlu, “Kültürümüzde güzel bir söz var: ‘zorlaştırmayın, kolaylaştırın.’ Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık” ifadelerini kullandı.

İşte o sözler: