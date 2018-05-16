16 Mayıs 2018 13:22

Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'la görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'la görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ak Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor... 

Çok Okunanlar

Ekonomi