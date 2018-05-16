Ayrıntılar geliyor...
16 Mayıs 2018 13:22
Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'la görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ak Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.
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