Erdoğan ve Çetinkaya'nın görüşmesinin nedeni belli oldu

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği görüşmenin 'İranlı yetkililerle yerel para cinsinden ticarete ilişkin' olduğu bildirildi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan bir yetkili, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran heyeti ile yapacağı toplantıya katılmak için AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğini söyledi.

Toplantının gündeminin yerel para birimi anlaşması olduğu belirtildi.

AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleşen görüşmenin, doların 4.50 seviyesine çıkmasıyla ilişkili olduğu sanılmıştı.

4.50 ile yeni tarihi rekor düzeylerini gören dolar, Merkez Bankası'nın açıklaması ve Çetinkaya'nın AK Parti'ye gittiğinin duyulmasının ardından 4.41 liraya kadar çekildikten sonra 4.43-4.44 lira aralığına döndü.