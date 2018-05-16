Dolardan tarihi rekor!

Dolar 4.4983 lira ile, euro 5.3234 lira ile ve sterlin 6.0681 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı

TL'de değer kaybı artan ivmeyle bugün de sürüyor. Dün 4.47'yi aşarak rekor tazeleyen dolar/TL bugün 4.4983 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise 5,32'in üzerine çıktı.

Dolar/TL, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak zirve seviyelere yakın seyrini koruyor. Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4,50'ye yaklaştı. Euro ise 5,31'i geçerek rekor kırdı.

TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

Öğle saatlerinde 4,4983 seviyesine kadar çıkan kur, saat 11:57 itibariyle 4.49 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.3234'ü gördükten sonra aynı dakikada 5,3140 seviyesindeydi.

Borsa İstanbul ise 101.500 civarında yatay seyrediyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş ABD'de faiz artırımlarının hızlanarak küresel talebin sınırlanacağı endişelerini beraberinde getirirken, içeride Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon dinamiklerindeki yeni bozulmaları engellemek adına atabileceği adımlar izleniyor.