Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.244 liradan satılıyor. Dün dolar kurundaki artışın etkisiyle tüm zamanların zirvesi olan 187,5 lirayı gören altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki hızlı gerileyişe paralel düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 184,0 liradan tamamladı.

Altının kilogramı 185 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 185 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 19 milyon 441 bin 849,87 liralık ve 22 işlemde 35 milyon 152 bin 280,09 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Sardes Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. ve Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı. BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle dün düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, 1.288,75 dolarla bu yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,4 artışla 1.295,30 dolardan işlem görüyor.