Kurdaki artış en çok o sektörü etkiledi

MEHMET FİLOĞLU / DÜNYA GAZETESİ - Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin ihracatı destekleyici etkisi tartışılırken, ithalatta ise kendisini net olarak gösterdiği bir alan var; giyim sektörü.

Fiyata en duyarlı ve alternatifinin kolay bulunduğu bir sektör olan hazır giyim, yıllar içinde Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle ihtiyacını büyük ölçüde yurtiçinden karşılar hale geldi.

Yıllıklandırılmış giyim eşyası ithalatı 2014’ün ortalarında 3 milyar dolara yaklaşırken, bu yılın mart ayı itibariyle bu tutar 2014’teki seviyesine göre yüzde 34 gerileyerek 1.9 milyar dolara kadar indi. Aynı dönemde ihracat ise son dönemdeki artışın etkisi 12.6 milyar dolara yükseldi ve eski seviyelerine yakın seyretti. Böylelikle giyim eşyası ithalatının ihracata oranı yüzde 22’lerden yüzde 15’e geriledi.Üretim yurt dışından Türkiye’ye kayması genellikle ucuz üretim merkezlerinden gerçekleşti. Mesela 2014’te Çin’den yapılan giyim eşyası ithalatı 969 milyon dolarken, 2017 sonunda yüzde 37 gerileyerek 606 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Bangladeş’ten yapılan ithalat yüzde 45 azalarak 420 milyon dolar oldu.

Yerli firmaların tedarikini yurt içine kaydırmasının yanı sıra, güvenlik endişelerinin de azalmasıyla dış talebin arttığı hazır giyim sektöründe kapasite kullanım oranı artış kaydetmeye devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre sektörün kapasite kullanımı nisanda 80.7’ye çıkarak bu alanda yatırım baskısının yaşandığına işaret etti. Sektörün kredi stokunda artış yılbaşından bu yana yüzde 7 artarken, aynı dönemde toplam kredi artışı yüzde 4.9’da kaldı.