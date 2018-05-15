Dolar ve eurodan yeni tarihi rekor!

Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar, euro ve sterlin karşısında yeni tarihi düşük düzeylere geriledi.

DHA - Dolar 4.4756 lira ve euro da 5.3089 lira ve sterlin de 6.0330 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı.

Kredi derecelendirme şirketi Moody’s’in yatırımcı hizmetleri birimi Moody’s Investor Service, bugün yayınladığı “Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye’nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı” başlıklı raporda yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı

Dolar Endeksi dün, bu ayın başında gördüğü 92.243'lük en düşük düzeyinden yüzde 0.62 yükselerek 93.29 düzeyine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yalnızca 1 bazpuanlık artışla 3.001 düzeyine, euro da yüzde 0.1 artışla 1.1932 dolara çıktı.

Kapanış saatine doğru, dolar 4.5 - 4.46 lira ve euro da 5.28 - 5.29 lira aralığında yeni rekor düzeylere yakın hareket ederken, sterlin de 5.99 – 6.0 lira aralığından işlem görüyordu.

Borsa İstanbul Endeksi ( BİST100) de yeni güne günlük yüzde 1.07 düşüşle 102 bin 265 puandan başladıktan sonra günü yüzde 1.77 düşüşle 101 bin 540 puandan kapattı.

Hazine ihalelerinde ortalama bileşik faiz iki yıllıkta yüzde 16.61, beş yıllıkta yüzde 15.96 oldu.

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış bir milyar 2.5 milyon lira olurken, ihale öncesi yapılan iki milyar 174 milyon lira ROT dahil toplam satış üç milyar 176.5 milyon liraya ulaştı.

Hazine, lira cinsi iki yıl (546 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, beş yıl (1,708 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç etti.