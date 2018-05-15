Moody's'ten kritik Türkiye açıklaması

Moody's analisti Dietmar Hornung, Türkiye'deki makro gelişmeler ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, makro gelişmelerin kredi notu için negatif seyrettiğini ve Türkiye'ye ters yönde etki yaptığını açıkladı.

Londra’da düzenlenen konferansta konuşan Moody's analisti Dietmar Hornung, para politikasına da değinerek "Otoritenin bir merkezde toplanması mutlaka kötü olacak diye bir durum yok, ancak ortodoks olmayan para politikası bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

bloomberght.com'da yer alan habere göre, Hornung, "Türkiye'nin bazı çıpaları geçtiğimiz yıl zayıfladı" dedi ve Türkiye'de yetkinin merkezileşmesinin 'kötü olmak zorunda olmadığını' dile getirdi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin bazı çıpalarının geçen yıl zayıfladığının da altı çizildi.