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15 Mayıs 2018 13:38
Dolar ve euro rekor düzeyde!
Dolar 4.4013 lira Euro ise 5.2507 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
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