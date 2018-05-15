15 Mayıs 2018 13:38

Dolar ve euro rekor düzeyde!

Dolar ve euro rekor düzeyde!
Dolar 4.4013 lira Euro ise 5.2507 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
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