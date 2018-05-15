Denizbank'ın satışıyla ilgili yeni çıklama

Rus Sberbank'ın Türkiye birimi Denizbank'ın Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, satışla ilgili açıklamada bulundu. Ateş; Denizbank'ın satışıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Tarih için yetkili değilim. Satışı mayıs ayında tahmin ediyorum' ifadesinde bulundu.

DOKUZUNCU BÜYÜK BANKA

Rus Sberbank'ın Türkiye birimi Denizbank'ın satışı ile Dubaili Emirates NBD'nin ilgilendiği haberleri gündeme gelmişti.

Denizbank varlıklarına göre Türkiye'nin dokuzuncu büyük bankası. Sberbank'ın 2012 yılında 3.5 milyar dolar ödediği bankanın mevcut piyasa değeri ise 5.3 milyar dolar.

Son olarak BNP Paribas'nın Mısır'daki iştirakini satın alan Emirates NBD, uluslararası büyüme stratejisi altında Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır fırsatları araştırıyor.

TEMELİ 1938’DE ATILDI



DenizBank, 1938 yılında, Türkiye denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak kuruldu. 1997 yılının başında ise, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı. 2006’ya gelindiğinde ise DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012 itibarıyla Rusya’nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet veriyor.

750’Yİ AŞKIN ŞUBE

Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 708 adet DenizBank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunuyor.