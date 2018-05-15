Bütçe nisanda 2.8 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanı Ağbal, bütçe açığının nisan ayında 2.8 milyar TL olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı ay bu rakam 3 milyar TL seviyesindeydi.

Dünya Gazetesi- Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini duyurdu.

2017 yılı nisan ayında 3 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Nisan ayında 2,8 milyar TL açık verdi. Ocak-nisan döneminde bütçe açığı 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde bütçe açığı 17,9 milyar TL olmuştu.

Ağbal, "Bütçe gelirleri nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 64,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 67,4 milyar TL olarak gerçekleşti" bilgisini paylaştı.