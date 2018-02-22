Nihat Zeybekci'den 'enflasyon' açıklaması

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık"

İstanbul'da düzenlenen foruma Bakan Zeybekci'nin yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu Başkanı Germain Essohouma Meba katıldı.

Forumda konuşan Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisine değinerek, “2017 yılında ilk üç çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Yine dünyanın en fazla ihracatını artıran ülkelerinden biri olduk. 2017 sonu itibariyle de son çeyrekte yüzde 6.3-6.5 aralığında bir büyüme ile yılı yüzde 7.1-7.2 gibi bir büyümeyle kapatacağız" dedi.

"MÜCADELEYİ KENARA BIRAKMADIK"

"Beklentimiz biraz daha yukarı olabilir" diyen Zeybekci, "Bizim dahil olduğumuz alanlarda, Avrupa Birliği, OECD, G-20 gibi toplulukların içinde bir numaralı hızlı büyüyen ülke olacağız. Bunu son derece makul bir bütçe açığı ve cari açıkla gerçekleştirmiş olacağız. Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık. Biz bu kabiliyetlerimizle, bu özelliklerimizle 2018 yılında da yine aynı şekilde, aynı büyüme hedeflerine ulaşacağız. İhracat ile ilgili beklentilerimiz son derece yüksek, özel sektör yatırımlarıyla ilgili beklentilerimiz son derece yüksek ve büyüme hedeflerimiz de yine aynı şekilde büyük ve üst düzeyde olacaktır" diye konuştu.