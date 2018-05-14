Cari işlemler açığı 4.81 milyar dolara yükseldi!

On iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığı Mart’ta 1 milyar 695 milyon dolar artışla 4.81 milyar dolara çıktı ve Mart sonu itibarıyla 12 aylık cari işlemler açığı da 55 milyar 380 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 608 milyon dolara yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon dolar artarak 1 milyar 313 milyon dolara yükselmesi ve bir önceki yılın Mart ayında 240 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon dolar net çıkış kaydetmesi etkili oldu.

“Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon dolar tutarında artarak 988 milyon dolara yükseldi.

“Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 238 milyon dolar oldu.

"Net hata noksan" kalemi altındaki kaynağı bilinmeyen girişler Mart ayında 2 milyar 916 milyon dolar oldu ve üç aylık kaynağı belirsiz girişler 3 milyar 687 milyon dolara yükseldi.

“Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar azalarak 1 milyar 29 milyon dolar oldu.

“Portföy yatırımları 2 milyar 381 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 361 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 123 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

“Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 243 milyon dolar ve 1 milyar 500 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

“Diğer yatırımlarda 1 milyar 585 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

“Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 376 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 137 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

“Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 2 milyar 108 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 26 milyon dolar ve 47 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

“Resmi rezervlerde bu ayda 4 milyar 836 milyon doları rezerv azalışı gözlendi."