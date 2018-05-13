Buğday fiyatı çiftçiyi memnun etmedi

DHA/

Batman'da mevsimin kurak geçmesinin ardından, buğday alım fiyatının ton başına 1050 lira olarak açıklanmasına tepki gösteren Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, "Baş fiyatın 1200 liranın altında olmaması gerekir. Çünkü bu sene mevsim kurak geçti, çiftçi çok sıkıntılı günler geçirecek" dedi.

Buğday alım fiyatının ton başına 1050 lira olarak belirlenmesi, bölge çitfçisini üzdü. Batman Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, ton başına 1200 lira olmasını beklediklerini söyledi. Geçen yıl ton başına 940 lira fiyat verilen buğdayın, bu yıl başfiyatının 1050 lira olarak açıklanmasının beklentilerinin çok gerisinde kaldığını belirten Doğan, "Çiftçilerin beklentisi bu yıl buğday tonunun 1200 lira olmasıydı. Çünkü yakıt, gübre ve zirai ilaç girdilerinin bir kısmı yüzde 50 arttı. Bu nedenle başfiyatta beklenti yüksekti. Çiftçi sürdürülebilir bir tarım yapmaktan uzaklaşıyor. Bu yıl özellikle Şubat ve Mart'ta Türkiye genelinde ve bölgede kuraklık yaşanması nedeniyle üreticiler verim kaybı yaşayacak ve rekoltede de daha çok buğday ve arpada düşüş olacak. Kış mevsiminde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bitki stres yaşadı. Hem verimde, hem de danedeki protein ve guliten kalitesinde olumsuzluk yaşanacak. Ayrıca buğdayın kalitesindeki olumsuzluk nedeniyle başfiyatta da üretici istediği rakamı alamayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de verdiği başfiyat beklenenin altında olunca, çiftçi sıkıntılı bir hasat dönemi yaşayacak. Hasada bayram arifesi ve sonrasında başlanılacak. TMO'nun alımları hızlandırması ve randevu sistemiyle üreticiyi kuyrukta bekletmemesini istiyoruz" diye konuştu.