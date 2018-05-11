MÜSİAD Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Kaan, enflasyonun kontrol altına alınması için üretimin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Samsun'da ‘Bölgesel kalkınmada MÜSİAD'ın rolü' konulu programda yaptığı konuşmada erken seçim kararının iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, "Bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte hedefimize daha kararlı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden de hiçbir şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

‘KÖKLÜ ÇÖZÜM ENFLASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASIDIR'

Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisinin enflasyon olduğu söyleyen Kaan, enflasyonun kontrol altına alınmasını gerektiğine işaret etti:

"2017 yılında döviz kurunda son derece ciddi dalgalanmalar yaşandı. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 8, avro karşısında ise yüzde 22 değer kaybına uğradı. İş dünyası bu dalgalanmalar mühim olduğunda hemen hemen tüm sektörlerde dövize odaklanmış durumda. Hatta tüketime baktığımızda tüketicinin de kendisini kıstığını görüyoruz. Bu derin sorun nedir? Bu gerçek enflasyon. Yani bu dalgalanmalardan daha büyük bir sorun enflasyon. Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisi de insanların paranın değerini koruma istediğidir. Paranın değer kaybının nedeni ise enflasyondur. Enflasyon ekonomik, sosyal hayatta siyasal maliyeti olan bir vakadır. Enflasyon kontrol altına alınabilirse liranın alım gücü dolayısı ile değeri korunmuş olur. Köklü çözüm, bizim 'ana sorun' dediğimiz enflasyonun kontrol altına alınmasıdır''.

‘ÜRETMEYİ BİLMEYEN TOPLUM BAŞKALARINA BAĞIMLI HALE GELİR'

Kaan, enflasyonun kontrol altına alınması için üretimin arttırılması gerektiğini söyledi:

‘'Kontrol altına almak içinde de üretimi artırmalıyız. Üretimi artırdığımızda istihdamı attırırız. İstihdamı attırdığınızda aynı zamanda büyümeye de katkınız oluyor. Türkiye artık enflasyonu kontrol altına alma mücadelesine bir an evvel hepimiz başlatmak ve üretime tekrar dönmek durumundayız. Çünkü Türkiye'de nüfusun yüzde 70'i şehirlerde yaşıyor. Köylerden insanlar şehirlere doğru gidiyor. Üretmeyi bilmeyen toplum başkalarına bağımlı hale gelir".