Dolarda son durum

ABD'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı "çekirdek enflasyon"un Nisan'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, "kademeli" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmeyle, dolar endeksi 93.42 düzeyinden 92.63’e kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1922 dolara döndü.

Doların küresel piyasalarda zayıflaması Türkiye'ye de yansıdı ve önceki gün 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar bugün erken işlemlerde 4.24 - 4.25 aralığına çekildikten sonra piyasanın açılmasıyla 4.25 – 4.26 aralığına döndü. Önceki gün 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, yeni güne 5.05 – 5.06 lira aralığında başladıktan sonra piyasanın açılmasıyla 5.07 – 5.08 aralığına çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de yeni güne yüzde 0.09 artışla 102 bin 468 puandan başladıktan sonra öğle saatlerinde, 102 bin 429 puana döndü.