Nihat Zeybekci: Kurdaki artışı kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Bakan Zeybekci'nin değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip.

2018'de yıl sonu büyümesini yüzde 6 civarında olacağını öngörüyoruz.

Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.

Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin. Cari açığın kapatılmasıyla ilgi etkin adımları mutlaka atacağız.

Enflasyonla mücadelenin yöntemi talebi daraltmak değil, yatırımları ve üretimi artırmaktır. Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım; Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.

ABD'nin İran'a yaptırım kararı Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim.

Yerel para birimiyle Türk lirasının dış ticaretteki payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz.