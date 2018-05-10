Ziraat Bankası'ndan sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi.

Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut faizlerinde indirime gitti. Banka, 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti. İki kamu bankasından sonra faiz indirimi kararı açıklayan üçüncü banka ise Şekerbank oldu. İlk özel banka olarak faiz indirimi kararı açıklayan Şekerbank, ilk kez konut kredisi alanlara 60 ay vadede aylık faizi 0.98'e çekti. Akşam saatlerinde ise VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi için ilk adım atıldı. İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.

Konu ile ilgili Ziraat Bankası’dan yapılan açıklamada, konut sektörünün, birçok alt sektör ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığı kaydedildi. Açıklamanın devamında “Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır” denilerek şunlar kaydedildi:

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.