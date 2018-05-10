'İlaçta yokluk dönemi başlayabilir'

Dünya gazetesine konuşan Barut, “Kurdan en çok etkilenen bir inşaat, bir de ilaç. Kur sektörü zorluyor. Biz fedakarlığa devam ederiz, ama ithal ilaçlarda bir süre sonra yokluklar başlayabilir” dedi.

Barut, kârlılıkta bugünden daha kötü bir döneme tanık olmadığını vurgulayarak, “Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. 3. nesil sanayiciyiz, ülkemize karşı sorumluluğumuzu cesaretle yerine getiriyoruz. Ancak ilacı ithal edenler zarar etmeye ne kadar dayanabilir. Bu yapı sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

Barut, “2007’de biz dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasında 96’ncı sıradaydık, 835 milyon dolar ciromuz vardı. Türk Lirası’nın döviz cinsindeki değer kaybı ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi neticesinde ciromuz geçen yıl 553 milyon dolar oldu” diye konuştu.